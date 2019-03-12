У США прокоментували призначення експертизи полоненим українським морякам

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Росія, замість проведення психіатричних експертиз стосовно українських військовополонених моряків, має негайно звільнити їх та всіх українських політв’язнів. Про це наголосили у посольстві США в Україні на сторінці у Twitter, передає УНН.

“Замість того, щоб проводити психіатричні експертизи стосовно українських моряків, що порушує їхні права, Росія має негайно звільнити всіх українських моряків і всіх українських політв’язнів”, — наголосили в посольстві.

Дипломати зазначили, що глибоко стурбовані ставленням Росії до несправедливо затриманих нею українців.

Як повідомляв УНН, 7 березня ФСБ призначило психіатричну експертизу Василю Сороці та Віктору Безпальченко.

Пізніше ФСБ призначила проведення психолого-психіатричної експертизи ще трьом українським морякям, полонених після атаки українських військових суден в листопаді 2018 року. 

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

Замість того, щоб проводити психіатричні експертизи стосовно українських моряків, що порушує їхні права, Росія має негайно звільнити всіх українських моряків і всіх українських політв'язнів. Ми глибоко стурбовані ставленням Росії до несправедливо затриманих нею українців.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 12 марта 2019 г.

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