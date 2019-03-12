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В США прокомментировали назначение экспертизы пленным украинским морякам

В США прокомментировали назначение экспертизы пленным украинским морякам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Россия, вместо проведения психиатрических экспертиз в отношении украинских военнопленных моряков, должна незамедлительно освободить их и всех украинских политзаключенных. Об этом отметили в посольстве США в Украине на странице в Twitter, передает УНН.

"Вместо того, чтобы проводить психиатрические экспертизы в отношении украинских моряков, нарушая их права, Россия немедленно освободить всех украинских моряков и всех украинских политзаключенных", - отметили в посольстве.

Дипломаты отметили, что глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанных ею украинцев.

Как сообщал УНН, 7 марта ФСБ назначило психиатрическую экспертизу Василию Сороке и Виктору Безпальченко.

Позже ФСБ назначила проведение психолого-психиатрической экспертизы еще трем украинским морякам, пленных после атаки украинских военных судов в ноябре 2018 года.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

Замість того, щоб проводити психіатричні експертизи стосовно українських моряків, що порушує їхні права, Росія має негайно звільнити всіх українських моряків і всіх українських політв'язнів. Ми глибоко стурбовані ставленням Росії до несправедливо затриманих нею українців.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 12 марта 2019 г.

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