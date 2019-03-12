ФСБ призначила психіатричну експертизу ще трьом українським морякам
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. ФСБ призначила проведення психолого-психіатричної експертизи ще трьом українським морякям, полонених після атаки українських військових суден в листопаді 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву адвоката полонених Миколи Полозова.
За словами Полозова, експертиза чекає на Євгена Семідоцкого, Андрія Ейдер і Сергія Попова.
"Захист заперечував проти призначення даної експертизи. В той же час, з огляду на те, що слідство не збирається позитивно реагувати на заперечення адвокатів, ними були заявлені клопотання про присутність адвокатів при проведенні експертизи щодо військовополонених", - повідомив захисник військовополонених українців.
Станом на 11 березня, російське слідство призначило амбулаторну психолого-психіатричну експертизу щодо 11 військовополонених українських моряків.
Як повідомляв УНН, 7 березня ФСБ призначило психіатричну експертизу Василю Сороці та Віктору Безпальченко.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.