ФСБ назначила психиатрическую экспертизу еще троим украинским морякам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. ФСБ назначила проведение психолого-психиатрической экспертизы еще трех украинских моряков, плененных после атаки украинских военных суден в ноябре 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление адвоката пленных Николая Полозова.
По словам Полозова, экспертиза ждет Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера и Сергея Попова.
"Защита возражала против назначения данной экспертизы. Вместе с тем, учитывая, что следствие не собирается позитивно реагировать на возражения адвокатов, ими были заявлены ходатайства о присутствии адвокатов при проведении экспертизы в отношении военнопленных", - сообщил защитник военнопленных украинцев.
По состоянию на 11 марта, российское следствие назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 военнопленных украинских моряков.
Как сообщал УНН, 7 марта ФСБ назначило психиатрическую экспертизу Василию Сороке и Виктору Беспальченко.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.