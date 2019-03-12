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ООН: задержанные в РФ украинские моряки могут считаться военнопленными

ООН: задержанные в РФ украинские моряки могут считаться военнопленными

Киев  •  УНН

 • 11600 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что члены экипажей украинских судов, задержанные властями Российской Федерации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции. Об этом говорится в докладе УВКПЧ ООН, обнародованном на сайте организации, передает УНН.

"УВКПЧ отмечает также, что члены экипажей украинских судов, задержанные властями Российской Федерации в Керченском проливе 25 ноября 2018, могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции", - говорится в отчете.

В нем отмечается также, что Российская Федерация, оккупационное государство в Крыму, до сих пор не предоставила УВКПЧ доступ на полуостров в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 по территориальной целостности Украины и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 71/205, 72/190 и 73/263 .

"Российская Федерация продолжает применять свои законы вопреки международному гуманитарному праву, которое распространяется на оккупационное государство, результатом чего является тяжкие нарушения прав человека, которые непропорционально сильно влияют на крымских татар", - отметили в Управлении.

Как сообщал УНН, ранее в США прокомментировали назначение экспертизы пленным украинским морякам.

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