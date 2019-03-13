У Британії обговорили способи звільнення українських політв'язнів і військовополонених
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Вчора в парламенті Великобританії відбувся показ документального фільму Putin's hostages про українських політв'язнів. Після обговорювалася тема незаконного утримання російською владою українських громадян військовополонених і політв'язнів і способи звільнення та допомоги їм. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Після демонстрації фільму відбулася дискусія, в ході якої обговорювалася тема незаконного утримання російською владою українських громадян військовополонених і політв'язнів ... і обговорення способів звільнення і допомоги українським політв'язням і військовополоненим", - написав Полозов.
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На заході були присутні член парламенту Великобританії Джон Віттінгдейл, колишній міністр оборони Великобританії, нині член парламенту Майкл Феллон, а також член Палати лордів лорд Рісбі.
Полозов додав, що незважаючи на сильно відволікаючу від проблематики політв'язнів тему Brexit'а, демонстрація фільму викликала інтерес у британців.
Нагадаємо, управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що члени екіпажів українських суден, затримані владою Російської Федерації в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, можуть вважатися військовополоненими і перебувати під захистом згідно Третьою Женевської конвенції.