У Британії обговорили способи звільнення українських політв'язнів і військовополонених

КИЇВ. 13 березня. УНН. Вчора в парламенті Великобританії відбувся показ документального фільму Putin's hostages про українських політв'язнів. Після обговорювалася тема незаконного утримання російською владою українських громадян військовополонених і політв'язнів і способи звільнення та допомоги їм. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.