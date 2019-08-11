В Бресте 300 человек митинговали против строительства завода
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Беларуси, в Бересте, прошла акция против завода аккумуляторных батарей, на которую вышли 300 горожан и требовали прекратить строительство предприятия из-за ущерба экологии, передает УНН со ссылкой на Charter97.org.
На центральной площади города собрались 300 демонстрантов. Они требуют закрыть завод аккумуляторных батарей, расположенный под городом. Акции протеста против завода проходят с 2018 года. Горожане организовали кампанию "Брестчанки против свинца".
Жители Бреста не довольны, что власти нарушили процедуру общественных обсуждений. Также выяснилось, что разработанная проектная документация рассчитана на предприятие мощностью в один миллион аккумуляторных батарей в год. Однако на заводе планируют производить аккумуляторных батарей в два раз больше. В Бресте требуют прекратить строительство опасного для экологии предприятия.
С 2018 года активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 88 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Из всех запросов белорусские власти санкционировали только одну акцию.
Как сообщал УНН, 10 августа в ходе митинга с требованием освободить политических заключенных и допустить к выборам независимых кандидатов в Московскую городскую думу и другие органы власти в Москве задержали 225 человек в Москве, а в других городах Российской Федерации – 352 человек.