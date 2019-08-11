У Бресті 300 осіб мітингували проти будівництва заводу

На центральній площі міста зібралися 300 демонстрантів. Вони вимагають закрити завод акумуляторних батарей, розташований під містом. Акції протесту проти заводу проходять з 2018 року. Городяни організували кампанію "Брестчанки проти свинцю".

Жителі Бреста незадоволені, що влада порушила процедуру громадських обговорень. Також з'ясувалося, що розроблена проектна документація розрахована на підприємство потужністю в один мільйон акумуляторних батарей в рік. Однак на заводі планують виробляти акумуляторні батареї удвічі більше. У Бресті вимагають припинити будівництво небезпечного для екології підприємства.

З 2018 року активісти подали заявки на проведення в Бресті і Брестському районі 88 мітингів, 12 пікетів і 16 демонстрацій. З усіх запитів білоруська влада санкціонувала тільки одну акцію.

Як повідомляв УНН, 10 серпня під час мітингу з вимогою звільнити політичних в'язнів і допустити до виборів незалежних кандидатів в Московську міську думу й інші органи влади в Москві затримали 225 осіб в Москві, а в інших містах Російської Федерації - 352 осіб.