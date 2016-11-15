В БПП объяснили исключение С.Залищук и М.Найема из международных делегаций

"Народные депутаты "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем и Светлана Залищук решили, что они будут работать в другой партии - "Демократический альянс", которая является еще и оппозиционной БПП. Поэтому, их исключение из международных делегаций логично. Ведь там они были делегированы от имени БПП. Как-то несерьезно от имени БПП быть оппозицией БПП. Это решение касается как раз их и всех тех народных депутатов, которые являются членами других партий, и которые решили идти другим политическим курсом чем БПП", - отметил парламентарий.

Он отметил, что их фракция проголосовала за принцип - "если ты член БПП, хочешь быть в международных организациях, пожалуйста - любой, если ты хочешь быть в другой политической силе, также нет проблем, но зачем тогда тебе мандат от БПП".