У БПП пояснили виключення С.Заліщук і М.Найєма з міжнародних делегацій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко прокоментував виключення народних депутатів Світлани Заліщук та Мустафи Найєма з міжнародних делегацій, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
"Народні депутати "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм і Світлана Заліщук вирішили, що вони будуть працювати в іншій партії – "Демократичний альянс", яка є ще й опозиційною до БПП. Тому, їхнє виключення з міжнародних делегацій є логічним. Адже там вони були делеговані від імені БПП. Якось несерйозно від імені БПП бути опозицією до БПП. Це рішення стосується саме них і всіх тих народних депутатів, які є членами інших партій, і які вирішили йти іншим політичним курсом ніж БПП",- зауважив парламентар.
Він зазначив, що їхня фракція проголосувала за принцип – "якщо ти член БПП, хочеш бути в міжнародних організаціях, будь ласка – будь, якщо ти хочеш бути в іншій політичній силі, також немає проблем, але навіщо тоді тобі мандат від БПП".
Нагадаємо, С.Заліщук та М.Найєма виключили із міжнародних делегацій України.