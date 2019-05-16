В БПП оценили вероятность роспуска Рады в 90% и готовятся к выборам

"Поднимался. Мы готовы к выборам", - отметил Гончаренко, отвечая на вопрос, рассматривался вопрос о возможном роспуске парламента новоизбранным Президентом на заседании фракции БПП.

Как отметил нардеп, он на 90% уверен, что Владимир Зеленский объявит о роспуске парламента и проведении досрочных выборов сразу после инаугурации.

При этом он добавил, что вопрос о выходе БПП из коалиции пока фракция не обсуждала и не поднимала.

Напомним, назначение инаугурации на 20 мая является наилучшим решением в сложившейся ситуации. Об этом заявил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.