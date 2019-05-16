В БПП оценили вероятность роспуска Рады в 90% и готовятся к выборам

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 46159 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69639 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86170 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98600 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123620 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111802 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137887 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В БПП оценили вероятность роспуска Рады в 90% и готовятся к выборам

В БПП оценили вероятность роспуска Рады в 90% и готовятся к выборам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Члены фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на своем заседании обсудили вопросы возможного роспуска парламента новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским и уже готовятся к досрочным выборам. Об этом сообщил народный депутат Украины (член фракции БПП - ред.) Алексей Гончаренко в комментарии корреспонденту УНН.

"Поднимался. Мы готовы к выборам", - отметил Гончаренко, отвечая на вопрос, рассматривался вопрос о возможном роспуске парламента новоизбранным Президентом на заседании фракции БПП.

Как отметил нардеп, он на 90% уверен, что Владимир Зеленский объявит о роспуске парламента и проведении досрочных выборов сразу после инаугурации.

При этом он добавил, что вопрос о выходе БПП из коалиции пока фракция не обсуждала и не поднимала.

Напомним, назначение инаугурации на 20 мая является наилучшим решением в сложившейся ситуации. Об этом заявил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

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