У БПП оцінили вірогідність розпуску Ради в 90% і готуються до виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Члени фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність" на своєму засіданні обговорили питання ймовірного розпуску парламенту новообраним Президентом Володимиром Зеленським і вже готуються до дострокових виборів. Про це повідомив народний депутат України (член фракції БПП - ред.) Олексій Гончаренко в коментарі кореспонденту УНН.
"Піднімалось. Ми готові до виборів", - зазначив Гончаренко, відповідаючи на запитання, чи розглядалось питання про ймовірний розпуск парламенту новообраним Президентом на засіданні фракції БПП.
Як зазначив нардеп, він на 90% впевнений, що Володимир Зеленський оголосить про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів одразу після інавгурації.
При цьому він додав, що питання про вихід БПП з коаліції наразі фракція не обговорювала і не піднімала.
Нагадаємо, призначення інавгурації на 20 травня є найкращим рішенням в ситуації, що склалася. Про це заявив голова фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов.