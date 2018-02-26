В БПП назвали условия для продолжения работы главы ЦИК Охендовского

"Вопрос избрания нового состава ЦИК это точно не вопрос этой пленарной недели. Возможно этой (Верховной Рады - ред.), возможно не этой. Этот вопрос безусловно устарел, поскольку срок полномочий многих членов ЦИК давно истек, хотя закон о ЦИК говорит, что полномочия продолжаются до тех пор, пока не будут новые назначения", - рассказал Винник.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, нардеп добавил, что протокол в 2019 году о результатах выборов, может подписать Охендовский.

"Если другого не выберут, значит будет Охендоський. Все очень просто", - резюмировал Винник.

Напомним, председатель парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада Украины не сможет начать рассматривать вопрос о назначении новых членов ЦИК на ближайшей пленарной неделе.