У БПП назвали умови для продовження роботи голови ЦВК Охендовського
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Питання зміни складу ЦВК не стоїть на порядку денного цього парламентського тижня. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Іван Вінник, передає кореспондент УНН.
“Питання обрання нового складу ЦВК це точно не питання цього пленарного тижня. Можливо цієї (Верховної Ради — ред.), можливо не цієї. Це питання безумовно застаріло, бо термін повноважень багатьох членів ЦВК давно сплив, хоча закон про ЦВК каже, що повноваження продовжуються до того, поки не будуть нові призначення”, — розповів Вінник.
Відповідаючи на уточнююче питання журналістів, нардеп додав, що протокол у 2019 році про результати виборів, може підписати Охендовський.
“Якщо іншого не виберуть, то значить буде Охендоський. Все надзвичайно просто”, — резюмував Вінник.
Нагадаємо, голова парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада України не зможе почати розглядати питання щодо призначення нових членів ЦВК найближчого пленарного тижня.