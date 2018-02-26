У БПП назвали умови для продовження роботи голови ЦВК Охендовського

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Питання зміни складу ЦВК не стоїть на порядку денного цього парламентського тижня. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Іван Вінник, передає кореспондент УНН.

“Питання обрання нового складу ЦВК це точно не питання цього пленарного тижня. Можливо цієї (Верховної Ради — ред.), можливо не цієї. Це питання безумовно застаріло, бо термін повноважень багатьох членів ЦВК давно сплив, хоча закон про ЦВК каже, що повноваження продовжуються до того, поки не будуть нові призначення”, — розповів Вінник.

Відповідаючи на уточнююче питання журналістів, нардеп додав, що протокол у 2019 році про результати виборів, може підписати Охендовський.

“Якщо іншого не виберуть, то значить буде Охендоський. Все надзвичайно просто”, — резюмував Вінник.

Нагадаємо, голова парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада України не зможе почати розглядати питання щодо призначення нових членів ЦВК найближчого пленарного тижня. 

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