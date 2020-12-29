В Боснии тысячи беженцев оказались под открытым небом на морозе

По данным Care, без крыши над головой в морозы и снегопады находятся 1300 бывших жителей лагеря и еще две тысячи мигрантов, которые жили на территориях вблизи лагеря. Некоторые люди не имеют даже теплой одежды.

Как заявили в Care, "лагерь Lipa не имел надлежащих условий, но по крайней мере оказывал минимальную защиту от ветра, дождя и снегопадов".

Согласно информации ARD, только боснийский Красный Крест и несколько человек раздают одеяла и горячую пищу один раз в день. В организациях по оказанию помощи говорят, что людей необходимо перевезти в другие лагеря, но куда - непонятно, ведь три других лагеря в регионе переполнены.

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Боснийский регион Уна Сана, где располагался лагерь беженцев, находится на границе с Хорватией, поэтому Care призывает ЕС помочь людям.

По данным dpa, 23 декабря Международная организация по миграции (МОМ) закрыла лагерь по приему беженцев Lipa вблизи боснийского города Бихач. Без крыши над головой оказались 1300 человек. В МОМ предупреждали власть Боснии и Герцеговины о закрытии лагеря, так как в нем не хватало электроэнергии и водоснабжения. При этом местные власти отказались открыть для беженцев другой лагерь. Когда людям сказали оставить Lipa, они подожгли палатки. Впрочем, по данным представителя МОМ в Боснии, на пожаре в лагере уже практически не было людей, поэтому никто не пострадал.

Лагерь Lipa в 25 километрах от Бихач был возведен местными властями в сентябре на замену лагеря, который располагался непосредственно у города. Власти заверили МОМ в том, что обеспечит новый лагерь током и водой, однако этого не произошло. Поскольку лагерь размещался непосредственно у границы с ЕС и лежал на так называемом Балканском маршруте, по которому беженцы попадали из Турции в ЕС, в Lipa и вблизи него всегда находилось большое количество мигрантов.