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У глави президії Боснії пояснили, що ікона, яку подарували Лаврову - нібито була "сімейною реліквією"

Київ • УНН

 • 21621 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка поінформував посольство України в Боснії і Герцеговині про те, яким чином вона опинилася на території іншої держави та як потрапила до політика. Про це повідомив в коментарі УНН речник МЗС України Олег Ніколенко.

У глави президії Боснії пояснили, що ікона, яку подарували Лаврову - нібито була "сімейною реліквією"

Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка поінформував посольство України в Боснії і Герцеговині про те, що ікона Святого Миколая, яку політик подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, нібито “перебувала у володінні сім’ї з Республіки Сербської” і є “родинною іконою”.

“Однак ніяких підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було. Таким чином, питання про справжні обставини потрапляння артефакту в Боснію і Герцеговину та шляхи набуття його у власність залишається відкритим”, — повідомив Ніколенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лаврову подарували у Боснії ікону з окупованого Луганська: реакція боснійських політиків на скандал

МЗС України у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, Генеральною прокуратурою, Національною поліцією та закладами культури продовжують вживати заходів, зокрема із залученням можливостей Інтерполу, для встановлення обставин, часу та осіб, причетних до вилучення та переміщення ікони з території України.

“Україна звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно передати їй ікону для проведення детальних експертиз. Українська сторона також висловила готовність до співпраці з боснійсько-герцеговинськими слідчими органами для з’ясування всіх обставин, пов’язаних із вивезенням ікони з території нашої держави. Повна відкритість Боснії і Герцеговини в цьому питанні підтвердила б наявність у неї істинної політичної волі до розвитку дружніх відносин з Україною, поваги її суверенітету та територіальної цілісності”, — додав речник МЗС.

Нагадаємо, член президії Боснії, який подарував Лаврову українську ікону, зліг з коронавірусом напередодні брифінгу, де мав пояснити ситуацію.

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