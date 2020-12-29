У Боснії тисячі біженців опинились просто неба на морозі

За даними Care, без даху над головою у морози та снігопади перебувають 1300 колишніх мешканців табору та ще дві тисячі мігрантів, які мешкали на територіях поблизу табору. Деякі люди не мають навіть теплого одягу.

Як заявили у Care, “табір Lipa не мав належних умов, але принаймні надавав мінімальний захист від вітру, дощу та снігопадів”.

Згідно з інформацією ARD, тільки боснійський Червоний Хрест і кілька людей роздають ковдри і гарячу їжу один раз на день. В організаціях з надання допомоги кажуть, що людей необхідно перевезти в інші табори, але куди — незрозуміло, адже три інших табори в регіоні переповнені.

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Боснійський регіон Уна Сана, де розташовувся табір біженців, знаходиться на кордоні з Хорватією, тому Care закликає ЄС допомогти людям.

За даними dpa, 23 грудня Міжнародна організація з міграції (МОМ) закрила табір з прийому біженців Lipa поблизу боснійського міста Біхач. Без даху над головою опинились 1300 людей. У МОМ попереджали владу Боснії і Герцоговини про закриття табору, оскільки у ньому бракувало електроенергії та водопостачання. При цьому місцева влада відомилася видкрити для біженців інший табір. Коли людям сказали залишити Lipa, вони підпалили палатки. Втім, за даними представника МОМ у Боснії, на час пожежі в таборі уже практично не було людей, тож ніхто не постраждав.

Табір Lipa у 25 кілометрах від Біхача був зведений місцевою владою у вересні на заміну табору, який розташовувся безпосередньо біля міста. Влада запевнила МОМ у тому, що забезпечить новий табір струмом та водою, однак цього не сталось. Оскільки табір був розташований безпосередньо біля кордону з ЄС і лежав на так званому Балканському маршруті, за яким біженці потрапляли з Туреччини до ЄС, у Lipa та поблизу нього завжди перебувала велика кількість мігрантів.