У должника Веревского насчитали капитала на полмиллиарда долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Основатель агрокомпании “Кернел” Андрей Веревский оказался на 25 месте в рейтинге самых богатых украинцев по версии Фокус, передает УНН.
Детали
По оценке издания, капитал Веревского составляет 435 млн долларов.
Основной актив Андрея Веревского — агрохолдинг “Кернел”, в котором ему принадлежат около 40% акций.
Дополнение
Владимир Зеленский анонсировал борьбу с олигархами, а Андрей Веревский подпадает под критерии олигарха по версии президентского законопроекта. В частности имеет значительное влияние на политическую жизнь страну посредством депутатской группы “Довіра”, монопольное положение на рынке подсолнечного масла, а также активы, которые превышают определенные Президентом 80 млн евро.
Вместе с тем, Веревский накапливает долги и не расчитывается с партнерами. Так, основатель “Кернел” задолжал более 35 млн долларов Михаилу Стаднику и другим продавцам “Стиоми-Холдинг”. Вопреки решению Лондонского суда, Веревский долг не выплачивает с 2018 года. Как полагает Стадник, у Веревского и “Кернел” просто нет таких денег для выплат.
Кроме того в суды против “Кернел” подают украинские компании, которым агрохолдинг Веревского задолжал деньги.
Параллельно против “Кернел” судится семья покойного нардепа Валерия Давыденко за свою компанию “Агродом”, которая при сомнительных обстоятельствах оказалась под контролем Веревского и его людей.