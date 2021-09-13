У боржника Веревського нарахували капіталу на пів мільярда доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Засновник агрокомпанії "Кернел" Андрій Веревський опинився на 25-му місці в рейтингу найбагатших українців за версією Фокус, передає УНН.
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За оцінкою видання, капітал Веревського становить 435 млн доларів.
Основний актив Андрія Веревського - агрохолдинг "Кернел", в якому йому належать близько 40% акцій.
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Володимир Зеленський анонсував боротьбу з олігархами, а Андрій Веревський підпадає під критерії олігарха за версією президентського законопроекту. Зокрема має значний вплив на політичне життя країни за допомогою депутатської групи "Довіра", монопольне становище на ринку соняшникової олії, а також активи, які перевищують визначені Президентом 80 млн євро.
Разом з тим, Веревський накопичує борги і не розраховується з партнерами. Так, засновник "Кернел" заборгував понад 35 млн доларів Михайлу Стаднику і іншим продавцям "Стіомі-Холдинг". Всупереч рішенням Лондонського суду, Веревський борг не виплачує з 2018 року. Як вважає Стадник, у Веревського і "Кернел" просто немає таких грошей для виплат.
Крім того в суди проти "Кернел" подають українські компанії, яким агрохолдинг Веревського заборгував гроші.
Паралельно проти "Кернел" судиться сім'я покійного нардепа Валерія Давиденка за свою компанію "Агродім", яка за сумнівних обставин опинилася під контролем Веревського і його людей.