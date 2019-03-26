В Борисполе с автовышки сорвался рабочий

По информации очевидцев, рабочий сорвался с "вышки" при подъеме.



"Рабочий упал с вышки и разбился насмерть", - сообщила Юлия Багдасарова, обнародовав соответствующее фото в Facebook.



Стоит добавить, что автовышка была полгода на ремонте, ее только забрали после него. Транспорт принадлежит одному из коммунальных предприятий города и с ним уже был один летальный случай.



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Напомним, в доме на Киевском пути, 87 во время урагана обрушились часть стены на верхнем этаже. Вероятно, рабочий должен выполнять ремонтные работы.



Как сообщал УНН, в Балте Одесской области с кровли центральной районной больницы из-за порывов ветра сорвало металлочерепицу.