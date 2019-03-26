У Борисполі з автовишки зірвався робітник
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Борисполі загинув робітник. Трагедія сталась біля будинку на Київському шляху, 87, передає кореспондент УНН.
За інформацією очевидців, робітник зірвався з "вишки" при підйомі.
"Робітник упав з вишки і розбився на смерть", - повідомила Юлія Багдасарова, оприлюднивши відповідне фото у Facebook.
Варто додати, що автовишка була півроку на ремонті, її щойно забрали після нього. Транспорт належить одному з комунальних підприємств міста і з нею вже був один летальний випадок.
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Нагадаємо, у будинку на Київському шляху, 87 під час буревію обвалились частина стіни на горішньому поверсі. Ймовірно, робітник мав виконувати ремонтні роботи.
Як повідомляв УНН, у Балті Одеської області з покрівлі центральної районної лікарні через пориви вітру зірвало металочерепицю.