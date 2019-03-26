У Борисполі з автовишки зірвався робітник

За інформацією очевидців, робітник зірвався з "вишки" при підйомі.



"Робітник упав з вишки і розбився на смерть", - повідомила Юлія Багдасарова, оприлюднивши відповідне фото у Facebook.



Варто додати, що автовишка була півроку на ремонті, її щойно забрали після нього. Транспорт належить одному з комунальних підприємств міста і з нею вже був один летальний випадок.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львівській області вітер зірвав дах зі школи



Нагадаємо, у будинку на Київському шляху, 87 під час буревію обвалились частина стіни на горішньому поверсі. Ймовірно, робітник мав виконувати ремонтні роботи.



Як повідомляв УНН, у Балті Одеської області з покрівлі центральної районної лікарні через пориви вітру зірвало металочерепицю.