В "Борисполе" пограничники задержали иностранца, совершившего преступление во Франции

При осуществлении мер контроля пограничники зафиксировали срабатывание базы Интерпола на иностранца, который прибыл рейсом из Тель-Авива. Как установили пограничники, гражданин Израиля разыскивался правоохранительными органами Франции за мошенничество.

Пограничники лицо задержали и передали сотрудникам Нацполиции.



Как сообщал УНН, в Одессе полицейские задержали мужчину, который разыскивался Интерполом за экономические преступления в Казахстане .