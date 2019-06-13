В "Борисполе" пограничники задержали иностранца, совершившего преступление во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали преступника, который находился в международном розыске. Об этом сообщили УНН в пресс-службе отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".
При осуществлении мер контроля пограничники зафиксировали срабатывание базы Интерпола на иностранца, который прибыл рейсом из Тель-Авива. Как установили пограничники, гражданин Израиля разыскивался правоохранительными органами Франции за мошенничество.
Пограничники лицо задержали и передали сотрудникам Нацполиции.
Как сообщал УНН, в Одессе полицейские задержали мужчину, который разыскивался Интерполом за экономические преступления в Казахстане .