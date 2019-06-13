У "Борисполі" прикордонники затримали іноземця, який вчинив злочин у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали злочинця, який перебував у міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили у прес-службі окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".
Під час здійснення заходів контролю прикордонники зафіксували спрацювання бази Інтерполу на іноземця, який прибув рейсом з Тель-Авіва. Як встановили охоронці кордону, громадянин Ізраїлю розшукувався правоохоронними органами Франції за шахрайство.
Прикордонники особу затримали та передали співробітникам Нацполіції.
Як повідомляв УНН, в Одесі поліцейські затримали чоловіка, який розшукувався Інтерполом, за економічні злочини в Казахстані.