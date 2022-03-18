В Болгарии задержали бывшего премьера Бойко Борисова
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов был задержан поздно вечером 17 марта в рамках полицейской операции. Об этом сообщает МВД Болгарии, пишет УНН.
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По данным СМИ, операция связана с расследованием случаев злоупотребления средствами Евросоюза.
62-летний Борисов сейчас возглавляет оппозиционную правоцентристскую партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).
Также были задержаны бывший министр финансов Владислав Горанов, экс-глава бюджетной комиссии парламента Менда Стоянова и медиасоветник Борисова Севдалина Арнаудова, говорится в сообщении министерства.
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“Проводится масштабная операция в связи со 120 делами Европейской прокуратуры в Болгарии. По многим адресам проводятся обыски и изъятия”, - говорится в сообщении.
В министерстве не сообщили подробностей задержания, но общественное телевидение BNT сообщил, что дела касаются “злоупотреблением помощью ЕС”.
В течение многих лет Борисова несколько раз обвиняли в коррупции, но он отрицал любые правонарушения.
Добавим
Болгария стала восьмой страной, которая подписала Декларацию о европейской перспективе Украины.