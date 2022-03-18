У Болгарії затримали колишнього прем’єра Бойка Борисова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Колишній прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов був затриманий пізно ввечері 17 березня в рамках поліцейської операції. Про це повідомляє МВС Болгарії, пише УНН.
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За даними ЗМІ, операція пов'язана з розслідуванням випадків зловживання коштами Євросоюзу.
62-річний Борисов зараз очолює опозиційну правоцентристську партію «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ).
Також були затримані колишній міністр фінансів Владислав Горанов, ексголова бюджетної комісії парламенту Менда Стоянова і медіарадниця Борисова Севдаліна Арнаудова, йдеться у повідомленні міністерства.
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“Проводиться масштабна операція у зв’язку зі 120 справами Європейської прокуратури в Болгарії. За багатьма адресами проводяться обшуки та вилучення”, – йдеться в повідомленні.
У міністерстві не повідомили подробиць затримання, але громадське телебачення BNT повідомило, що справи стосуються “зловживанням допомогою ЄС”.
Протягом багатьох років Борисова кілька разів звинувачували в корупції, але він заперечував будь-які правопорушення.
Додамо
Болгарія стала восьмою країною, яка підписала Декларацію про європейську перспективу України.