В Беларуси в честь 9 мая сделали "театрализованную реконструкцию" сожжения жителей деревни
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Витебской области, Беларусь, на месте сожженного нацистами села Шуневка организовали "театрализованную историческую реконструкцию" сожжения. Об этом пишет телеграмм-канал Luxta, информирует УНН.
Детали
На видеозаписи реконструкции, сделанной у мемориала "Шуневка", видно, как люди в форме полицейских ведут мирных жителей на "казнь", это сопровождается звуками стрельбы и немецкого языка. Затем вокруг них начинают бегать женщины с красными полотнищами, имитируя огонь.
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Как следует из программы мероприятия, она была организована "для учеников гимназии города Полоцка и Докшицкого района".
Справка
Село Шуневка было сожжено 22 мая 1943 года, тогда погибли 66 человек, в том числе 15 детей. Это произошло в рамках карательной операции "Коттбус" - в целом с мая по июнь того года в Докшицком районе были сожжены 97 сел, кроме Шуневки, еще два нацисты сожгли вместе с жителями.