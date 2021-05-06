В Туркменистане ветераны заплатят за президентские подарки к 9 мая

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“Ветеранов войны и тыла снова обязали сдать деньги на подарки в честь Дня победы. По традиции каждый год 9 мая ветеранов чествуют и вручают им подарки от имени президента. Второй год подряд ветераны-тыловики сами платят за свои подарки”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что деньги у ветеранов-тыловиков собрали в Фарапском этапе Лебапского велаята. Многие ветераны старше 90 лет. Практика сбора продолжается второй год подряд. По словам детей и внуков ветеранов, обратившихся в местную администрацию, власти о сборе денег официальных разъяснений не дают.

Так, в прошлом году лебапским ветеранам пришлось заплатить по 1000 манатов и побегать по инстанциям для оформления требуемых бумаг по социальному обеспечению. В 2020 году ветеранам была вручена юбилейная медаль в честь 75-летия победы. Деньги у десятков местных ветеранов были собраны, в том числе за медаль.

“В свою очередь анонимные источники утверждают, что подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств, так как половину взноса власти удерживают на другие нужды, которые не уточняются. При этом по словам источников местные власти готовятся к распоряжению президента, в зависимости от которого будет формироваться стоимость подарка, при необходимости предусмотрен дополнительный сбор средств у членов женсовета, профсоюзов и военнослужащих”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что размер денежных и ценных подарков, которые будут вручены ветеранам войны не уточняется. В предыдущие годы ветеранам войны в Туркменистане выплатили к 9 мая по 200 манатов. (По курсу ЦБ 3.5 маната — 1 доллар США).

В 2017 году РСЕ/РС подсчитало, сколько ветеранам Великой Отечественной Войны заплатили ко Дню Победы в странах бывшего СССР. В Центральной Азии лидером по разовым выплатам в честь праздника стал Казахстан — там каждому ветерану выплатили по 1570 долл. На последнем месте — Туркменистан (26 долл.).

Добавим, что статус ветеранов Великой Отечественной войны в Туркменистане законодательно закреплен в Кодексе Туркменистана о социальной защите населения.

Данные о численности ветеранов в Туркменистане недоступны. По некоторым данным до 2013 года в Туркменистане проживали около 1000 ветеранов Второй мировой войны 1941-1945 годов.

Дополнение

В Туркменистане запретили очереди за продуктами, чтобы не “портить имидж” президента.

Добавим

Туркменистан находится в глубоком экономическом кризисе последние несколько лет — несмотря на то, что имеет четвертый в мире запас природного газа. После начала пандемии коронавируса нового типа ситуация ухудшилась. Но это, как и кризис, отрицается властями.