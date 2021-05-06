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У Туркменістані ветерани заплатять за президентські подарунки до 9 травня

У Туркменістані ветерани заплатять за президентські подарунки до 9 травня

Київ • УНН

 • 20949 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Туркменські ветерани знову самі заплатять за президентські подарунки в честь Дня перемоги. Про це повідомляє туркменська служба "Радіо Свобода", передає УНН.

Цитата

"Ветеранів війни і тилу знову зобов'язали здати гроші на подарунки в честь Дня перемоги. За традицією щороку 9 травня ветеранів вшановують і вручають їм подарунки від імені президента. Другий рік поспіль ветерани-тиловики самі платять за свої подарунки", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що гроші у ветеранів-тиловиків зібрали в Фарапскому етапі Лебапського велаяту. Багато ветеранів старше 90 років. Практика збору триває другий рік поспіль. За словами дітей і онуків ветеранів, які звернулися в місцеву адміністрацію, влада про збір грошей офіційних роз'яснень не дають.

Так, в минулому році Лебапським ветеранам довелося заплатити по 1000 манатів і побігати по інстанціях для оформлення необхідних паперів по соціальному забезпеченню. У 2020 році ветеранам було вручено ювілейну медаль на честь 75-річчя перемоги. Гроші у десятків місцевих ветеранів були зібрані, в тому числі за медаль.

"У свою чергу анонімні джерела стверджують, що подарунки для вручення ветеранам не виправдовують розмір зібраних коштів, так як половину внеску влада утримує на інші потреби, які не уточнюються. При цьому за словами джерел місцева влада готуються до розпорядження президента, в залежності від якого буде формуватися вартість подарунка, за необхідності передбачений додатковий збір коштів у членів жіночої ради, профспілок і військовослужбовців", - наголошується в повідомленні.

Відзначається, що розмір грошових і цінних подарунків, які будуть вручені ветеранам війни не уточнюється. У попередні роки ветеранам війни в Туркменістані виплатили до 9 травня по 200 манатів. (За курсом ЦБ 3.5 маната - 1 долар США).

У 2017 році РСЕ/РС підрахувало, скільки ветеранам Великої Вітчизняної Війни заплатили до Дня Перемоги в країнах колишнього СРСР. У Центральній Азії лідером за одноразовими виплатами в честь свята став Казахстан - там кожному ветерану виплатили по 1570 дол. На останньому місці - Туркменістан (26 дол.).

Додамо, що статус ветеранів Великої Вітчизняної війни в Туркменістані законодавчо закріплений в Кодексі Туркменістану про соціальний захист населення.

Дані про чисельність ветеранів в Туркменістані недоступні. За деякими даними до 2013 року в Туркменістані проживали близько 1000 ветеранів Другої світової війни 1941-1945 років.

Доповнення

У Туркменістані заборонили черги за продуктами, щоб не "псувати імідж" президента.

Додамо

Туркменістан знаходиться в глибокій економічній кризі останні кілька років - незважаючи на те, що має четвертий в світі запас природного газу. Після початку пандемії коронавірусу нового типу ситуація погіршилася. Але це, як і криза, заперечується владою.

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