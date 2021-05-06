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У Білорусі на честь 9 травня зробили "театралізовану реконструкцію" спалення жителів села

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У Вітебській області, Білорусь, на місці спаленого нацистами села Шуневка організували "театралізовану історичну реконструкцію" спалення. Про це пише телеграм-канал Luxta, інформує УНН.

Деталі

На відеозаписі реконструкції, зробленої біля меморіалу "Шуневка", видно, як люди в формі поліцаїв ведуть мирних жителів на "страту", це супроводжується звуками стрілянини і німецької мови. Потім навколо них починають бігати жінки з червоними полотнищами, імітуючи вогонь.

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Як випливає з програми заходу, він був організований "для учнів гімназії міста Полоцька і Докшицького району".

Довідка

Село Шуневка було спалене 22 травня 1943 року, тоді загинули 66 жителів, в тому числі 15 дітей. Це сталося в рамках каральної операції "Коттбус" - в цілому з травня по червень того року в Докшицькому районі були спалені 97 сіл, крім Шуневки, ще два нацисти спалили разом з жителями.

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