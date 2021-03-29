В Беларуси приговорили к заключению мужчину за "оскорбление президента"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Житель Бобруйска приговорен на один год и один месяц лишения свободы за “оскорбление президента Беларуси и хулиганство”. Об этом сообщила в понедельник служба информации прокуратуры Могилевской области, пишет УНН со ссылкой на сайт прокуратуры республики.
Детали
“По предложению гособвинителя суд Бобруйского района и Бобруйска постановил в отношении подсудимого обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 368 и ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему в качестве наказания один год один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима”, — отмечается в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
В ходе судебного разбирательства установлено, что нетрезвый 50-летний житель Бобруйска 16 августа 2020 года позвонил с мобильного телефона из своего дома на специальную линию МВД. “Во время разговора с дежурным обвиняемый в унизительной и оскорбительной форме выразился в адрес главы государства”, — отметили в прокуратуре. Там также добавили, что обвиняемый 16 октября 2020 года на одной из улиц Бобруйска якобы совершил “циничные и бесстыдные действия в присутствии иных граждан”.
В областной прокуратуре отметили, что свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, уточнили в ведомстве.
Дополнение
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что белорусские прокуроры направили в суды уголовные дела в отношении 103 человек по обвинению в оскорблении представителей власти, 65 обвиняемых уже осуждены.
Белорусские суды после президентских выборов привлекли к уголовной ответственности 87 человек “за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти”.