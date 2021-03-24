У Білорусі з часу початку протестів притягнули до кримінальної відповідальності майже 90 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Білоруські суди після президентських виборів притягнули до кримінальної відповідальності 87 осіб “за організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов’язаних з явною непокорою законним вимогам представників влади”. Про це повідомили в середу в Генеральній прокуратурі Білорусі, пише УНН.
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“На поточний момент в суди направлено 89 кримінальних справ щодо 154 осіб, яким інкриміновано злочини за ст. 342 („Організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок“) Кримінального кодексу Республіки Білорусь. На сьогодні по названій статті засуджено 87 осіб”, — наголошується в повідомленні відомства на його сайті.
У прокуратурі поінформували, що в якості покарань за даний вид правопорушення обрані, “як правило, позбавлення волі і обмеження свободи, в тому числі з направленням до виправної установи відкритого типу”.
Ситуація в Білорусі
Акції протесту проходять в Білорусі з 9 серпня минулого року, коли відбулися президентські вибори. На них, за даними ЦВК, зі значною перевагою переміг чинний президент Олександр Лукашенко. Друге місце зайняла представник опозиції Світлана Тіхановська, яка не визнала результати. Наймасовіші протести пройшли після оголошення підсумків голосування, в перші дні вони виливалися в зіткнення з силовиками. На даний момент тривають нечисленні локальні протести, однак опозиція закликає відновити навесні масштабні мітинги і ходи.