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У Білорусі засудили до ув'язнення чоловіка через "образу президента"

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Житель Бобруйська засуджений на один рік і один місяць позбавлення волі за “образу президента Білорусі і хуліганство”. Про це повідомила в понеділок служба інформації прокуратури Могильовської області, пише УНН з посиланням на сайт прокуратури республіки.

Деталі

“За пропозицією державного обвинувача суд Бобруйського району і Бобруйська ухвалив щодо підсудного обвинувальний вирок. На підставі ч. 1 ст. 368 і ч. 1 ст. 339 Кримінального кодексу Республіки Білорусь призначив йому як покарання один рік один місяць позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії загального режиму”, — наголошується в повідомленні на сайті Генпрокуратури.

В ході судового розгляду встановлено, що нетверезий 50-річний житель Бобруйська 16 серпня 2020 року зателефонував з мобільного телефону зі свого будинку на спеціальну лінію МВС. “Під час розмови з черговим обвинувачений у принизливій і образливій формі висловився на адресу глави держави”, — зазначили в прокуратурі. Там також додали, що обвинувачений 16 жовтня 2020 року на одній з вулиць Бобруйська нібито скоїв “цинічні і безсоромні дії в присутності інших громадян”.

В обласній прокуратурі зазначили, що свою провину чоловік визнав в повному обсязі і розкаявся в скоєному. Вирок у законну силу не вступив, може бути оскаржений і опротестований в апеляційному порядку, уточнили в відомстві.

Доповнення

Раніше в Генпрокуратурі повідомили, що білоруські прокурори направили до судів кримінальні справи щодо 103 осіб за звинуваченням в образі представників влади, 65 обвинувачених вже засуджені.

Білоруські суди після президентських виборів притягнули до кримінальної відповідальності 87 осіб “за організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов’язаних з явною непокорою законним вимогам представників влади”.

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