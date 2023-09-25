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лукашенко запретил белорусам использовать и хранить беспилотники

лукашенко запретил белорусам использовать и хранить беспилотники

Киев • УНН

 • 730710 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. беларуский диктатор александр лукашенко запретил гражданским использовать и хранить беспилотники. Соответствующий указ появился на сайте президента беларуси, передает УНН.

Цитата

“Глава государства александр лукашенко 25 сентября подписал Указ № 297 „О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов“. Документ направлен на обеспечение общественной безопасности и регламентирование порядка государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также их использования”, — сказано в сообщении президентской прес службы.

Детали

Любое использование гражданских дронов в беларуси теперь разрешается только организациям и юридическим лицам для их “предпринимательской и профессиональной деятельности”. Однако, для дальнейшей работы им необходимо получить разрешение у Департамента по авиации министерства транспорта беларуси.

Всем остальным необходимо продать свои дроны в течении ближайших полугода. Либо же сдать их на хранение в “уполномоченную организацию, определенную правительством”. Что это за организация, в документе не уточняют.

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Документом также устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БЛПА.

Этим указом президент беларуси планирует в дальнейшем создать единую систему государственного учета БПЛА.

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