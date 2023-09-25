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Актуальне
лукашенко заборонив білорусам використовувати і зберігати безпілотники

лукашенко заборонив білорусам використовувати і зберігати безпілотники

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. білоруський диктатор олександр лукашенко заборонив цивільним використовувати і зберігати безпілотники. Відповідний указ з'явився на сайті президента білорусі, передає УНН.

Цитата

“Глава держави олександр лукашенко 25 вересня підписав Указ № 297 „Про державний облік та експлуатацію цивільних безпілотних літальних апаратів“. Документ спрямований на забезпечення громадської безпеки та регламентування порядку державного обліку цивільних безпілотних літальних апаратів і авіамоделей, а також їхнього використання”, — йдеться в повідомленні президентської пресслужби.

Деталі

Будь-яке використання цивільних дронів у білорусі тепер дозволяється тільки організаціям і юридичним особам для їхньої “підприємницької та професійної діяльності”. Однак, для подальшої роботи їм необхідно отримати дозвіл у Департаменту з авіації міністерства транспорту білорусі.

Всім іншим необхідно продати свої дрони протягом найближчих півроку. Або ж здати їх на зберігання в “уповноважену організацію, визначену урядом”. Що це за організація, у документі не уточнюють.

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Документом також встановлюється заборона для фізичних осіб на ввезення на територію білорусі, зберігання, обіг, експлуатацію та виготовлення цивільних БЛПА.

Цим указом президент білорусі планує надалі створити єдину систему державного обліку БПЛА.

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