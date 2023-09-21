Украина усиливает бдительность на фоне активной фазы учений в беларуси - Наев

Цитата

"На территории республики беларусь продолжаются военные учения, активная фаза которых приходится на 22 и 26 сентября. Соответственно будут привлечены пять полигонов, авиация и общевойсковые подразделения. Это, конечно, не создает военной угрозы, но есть определенная опасность. Поэтому мы, в свою очередь, усиливаем бдительность и готовим наши силы к адекватному реагированию. Это обычная военная практика. Мы управляем теми силами, которые есть в составе стабилизационных группировок", - написал Наев в Telegram.

Он отметил, что "в случае роста угрозы Генеральным штабом Вооруженных сил Украины будут переданы дополнительные силы".

"Это простая военная арифметика - наших сил должно быть достаточно для того, чтобы нивелировать военную угрозу", - сообщил Наев.

Дополнение

19 сентября спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх сообщал, что российские войска в беларуси не создают ударные группировки, однако они продолжают сохранять свое военное присутствие, в частности, в виде военных объектов и контингента, который их обслуживает.