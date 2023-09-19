На території білорусі не спостерігаються ознаки створення ударних угруповань російських військ - речник Сил оборони

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«На території білорусі залишаються російські військові об’єкти, і там зберігається певна чисельність контингенту, який ці об’єкти обслуговує. Що стосується загальної картини, то не спостерігається зараз передумов і ознак створення ударних угруповань військ на території білорусі, які б загрожували безпосередньо зараз вторгненням на територію України», - сказав Повх.

Він додав, що приватна військова компанія «вагнер» залучається до тренування білоруських військовослужбовців. Кількість бойовиків “вагнера” незначна, але українські розвідники продовжують стежити за ситуацією.

Крім того, речник зауважив, що провокації на кордоні з боку білоруської сторони відбуваються постійно.

"На ділянці спільного кордону білорусь утримує війська, які виконують функцію прикриття кордону. Це константа певна, яка не змінюється і так само українські Збройні сили, Сили оборони України тримають частини та підрозділи для прикриття кордону і готові до будь-якого розвитку подій", - додав речник.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що у білорусі у таборі пвк "вагнер" демонтували всі намети. Це випливає із супутникового знімку сервісу Planet.com, зробленого вранці 18 вересня.