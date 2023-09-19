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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок российских войск - спикер Сил обороны

Киев • УНН

 • 124111 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. российские войска в беларуси не создают ударные группировки, однако они продолжают сохранять свое военное присутствие, в частности, в виде военных объектов и контингента, который их обслуживает, сообщил в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх, передает УНН.

Цитата

«На территории беларуси остаются российские военные объекты, и там сохраняется определенная численность контингента, который эти объекты обслуживает. Что касается общей картины, то не наблюдается сейчас предпосылок и признаков создания ударных группировок войск на территории беларуси, которые бы угрожали непосредственно сейчас вторжением на территорию Украины», - сказал Повх.

Он добавил, что частная военная компания «вагнер» привлекается к тренировке белорусских военнослужащих. Количество боевиков “вагнера” незначительно, но украинские разведчики продолжают следить за ситуацией.

Кроме того, спикер отметил, что провокации на границе со стороны белорусской стороны происходят постоянно.

"На участке общей границы беларусь удерживает войска, которые выполняют функцию прикрытия границы. Это константа определенная, которая не меняется и так же украинские Вооруженные силы, Силы обороны Украины держат части и подразделения для прикрытия границы и готовы к любому развитию событий", - добавил спикер.

Напомним

Ранее сообщалось, что в беларуси в лагере пвк "вагнер" демонтировали все палатки. Это следует из спутникового снимка сервиса Planet.com, сделанного утром 18 сентября. 

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