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Україна підсилює пильність на тлі активної фази навчань у білорусі - Наєв

Україна підсилює пильність на тлі активної фази навчань у білорусі - Наєв

Київ • УНН

 • 203755 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. На території білорусі тривають військові навчання, активна фаза яких припадає на 22 та 26 вересня. Тому Україна підсилює пильність та готує сили до адекватного реагування. Про це повідомив у четвер командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає УНН.

Цитата

"На території республіки білорусь тривають військові навчання, активна фаза яких припадає на 22 та 26 вересня. Відповідно будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи. Це, звісно, не створює військової загрози, але є певна небезпека. Тож ми, своєю чергою, підсилюємо пильність та готуємо наші сили до адекватного реагування. Це звичайна військова практика. Ми керуємо тими силами, які є у складі стабілізаційних угруповань", - написав Наєв у Telegram.

Він зазначив, що "у випадку зростання загрози Генеральним штабом Збройних сил України будуть передані додаткові сили".

"Це проста військова арифметика - наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу", - повідомив Наєв.

Доповнення

19 вересня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх повідомляв, що російські війська в білорусі не створюють ударні угруповання, однак вони продовжують зберігати свою військову присутність, зокрема, у вигляді військових об'єктів і контингенту, який їх обслуговує.

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