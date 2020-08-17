В Беларуси как минимум пять человек были убиты во время протестов - правозащитники

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84866 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102212 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127180 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107593 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127654 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101328 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102135 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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В Беларуси как минимум пять человек были убиты во время протестов - правозащитники

В Беларуси как минимум пять человек были убиты во время протестов - правозащитники

Киев  •  УНН

 • 14654 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Беларуси во время протестов как минимум пять человек были убиты, а семеро находились в критическом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

"Меньшей мере пять человек погибли, а семеро находились в критическом состоянии в реанимации во время уличных акций протеста после президентских выборов в Беларуси. Такая информация приводится в отчете образовательно-общественного общественного объединения "Звяно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что отчет посвящен нарушению прав протестующих в Беларуси в период с 7 по 14 августа.

"Волонтеры "Звяны" нашли 120 человек в минских больницах и допросили 30 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести. Официально власти сообщили только об одной смерти, в Минске на Пушкинской - Александра Тарайковского", - отмечается в сообщении.

Также по словам главы совета "Звяны" Татьяны Хацуры-Яворской, 25-летнему Александру Вихору, который умер в Гомеле, было отказано в медицинской помощи.

В этом случае, как и в случае со смертью Тарайковского, расследование не проводилось и в судебно-медицинской экспертизе было отказано.

"Правозащитники имеют свидетельства людей, которых госпитализировали со сломанными ребрами, руками, травмами глаз и другими травмами, которые требуют немедленной медицинской помощи. Все они утверждают, что медицинскую помощь оказывали через 6-12 часов после травмы, некоторые только после потери сознания", - говорится в сообщении.

Напомним, похороны Александра Тарайковского прошли в субботу, 15 августа. На прощание пришло огромное количество людей, тысячи собрались на месте его гибели в районе станции метро "Пушкинская", чтобы почтить его память. Мужчине было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.

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