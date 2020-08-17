В Беларуси как минимум пять человек были убиты во время протестов - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Беларуси во время протестов как минимум пять человек были убиты, а семеро находились в критическом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".
"Меньшей мере пять человек погибли, а семеро находились в критическом состоянии в реанимации во время уличных акций протеста после президентских выборов в Беларуси. Такая информация приводится в отчете образовательно-общественного общественного объединения "Звяно", - говорится в сообщении.
Сообщается, что отчет посвящен нарушению прав протестующих в Беларуси в период с 7 по 14 августа.
"Волонтеры "Звяны" нашли 120 человек в минских больницах и допросили 30 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести. Официально власти сообщили только об одной смерти, в Минске на Пушкинской - Александра Тарайковского", - отмечается в сообщении.
Также по словам главы совета "Звяны" Татьяны Хацуры-Яворской, 25-летнему Александру Вихору, который умер в Гомеле, было отказано в медицинской помощи.
В этом случае, как и в случае со смертью Тарайковского, расследование не проводилось и в судебно-медицинской экспертизе было отказано.
"Правозащитники имеют свидетельства людей, которых госпитализировали со сломанными ребрами, руками, травмами глаз и другими травмами, которые требуют немедленной медицинской помощи. Все они утверждают, что медицинскую помощь оказывали через 6-12 часов после травмы, некоторые только после потери сознания", - говорится в сообщении.
Напомним, похороны Александра Тарайковского прошли в субботу, 15 августа. На прощание пришло огромное количество людей, тысячи собрались на месте его гибели в районе станции метро "Пушкинская", чтобы почтить его память. Мужчине было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.