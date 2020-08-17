У Білорусі як мінімум п'ятеро людей було вбито під час протестів – правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Білорусі під час протестів як мінімум п'ять людей було вбито, а семеро перебували у критичному стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на білоруську службу “Радіо Свобода”.
"Щонайменше п’ять людей загинули, а семеро перебували у критичному стані в реанімації під час вуличних акцій протесту після президентських виборів у Білорусі. Така інформація наводиться у звіті освітньо-громадського громадського об’єднання "Звяно", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що звіт присвячений порушенню прав протестувальників у Білорусі в період з 7 по 14 серпня.
"Волонтери "Звяни" знайшли 120 людей у мінських лікарнях та допитали 30 постраждалих, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Офіційно влада повідомила лише про одну смерть, у Мінську на Пушкінській - Олександра Тарайковського", - зазначається в повідомленні.
Також за словами голови ради "Звяни" Тетяни Хацури-Яворської, 25-річному Олександру Віхору, який помер у Гомелі, було відмовлено у медичній допомозі.
У цьому випадку, як і у випадку зі смертю Тарайковського, розслідування не проводилося і в судово-медичній експертизі було відмовлено.
"Правозахисники мають свідчення людей, яких госпіталізували зі зламаними ребрами, руками, травмами очей та іншими травмами, які потребують негайної медичної допомоги. Усі вони стверджують, що медичну допомогу надавали через 6-12 годин після травми, деякі лише після втрати свідомості", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, похорони Олександра Тарайковського пройшли в суботу, 15 серпня. На прощання прийшла величезна кількість людей, тисячі зібралися на місці його загибелі в районі станції метро "Пушкінська", щоб вшанувати його пам'ять. Чоловікові було 34 роки, у нього залишилася 3-річна дочка.