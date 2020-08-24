В Беларуси решили привести в полную боеготовность ряд воинских частей

“В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса”, — отметили в оборонном ведомстве.

По его данным, в ходе проверки будет проведена “оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке днем и ночью, а также (будет проведено) совершенствование боевой выучки войск”. Проверка завершится тактическим учением, сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны Беларуси сообщили, что комплексные тактические учения сводной группировки войск Вооруженных сил страны пройдут с 28 по 31 августа под руководством командующего войсками Западного оперативного командования. Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Минобороны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность, отметив нагнетание обстановки в этом районе. 19 августа министр обороны Беларуси Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.

Также ранее Лукашенко отдал приказ перебросить десантников из Витебска на запад страны “из-за эскалации НАТО”.