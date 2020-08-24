У Білорусі вирішили привести у повну боєготовність ряд військових частин
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Ряд військових частин Збройних сил Білорусі буде приведено до вищого ступеню бойової готовності в ході третього етапу комплексної перевірки армії, який почався в понеділок. Про це повідомили в пресслужбі Міноборони республіки, пише УНН.
“У ході перевірки передбачається приведення окремих військових частин у вищі ступені бойової готовності з викликом військовослужбовців із запасу”, — відзначили в оборонному відомстві.
За його даними, в ході перевірки буде проведена “оцінка здатності і готовності військових частин виконати завдання за призначенням у динамічно мінливій обстановці вдень і вночі, а також (буде проведено) вдосконалення бойової виучки військ”. Перевірка завершиться тактичним навчанням, повідомили в Міноборони.
Раніше в Міноборони Білорусі повідомили, що комплексні тактичні навчання зведеної угруповання військ Збройних сил країни пройдуть з 28 по 31 серпня під керівництвом командувача військами Західного оперативного командування. Для проведення комплексного тактичного навчання створене зведена угруповання військ, до складу якої входять повітряно-десантні, мотострілкові, танкові, артилерійські підрозділи, а також розрахунки безпілотних літальних комплексів і радіоелектронної боротьби.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міноборони уважно відслідковувати пересування військ НАТО в Польщі і Литві, а також привести війська на західному кордоні країни в повну бойову готовність, зазначивши нагнітання обстановки в цьому районі. 19 серпня міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін наказав посилити угруповання військ на Гродненському напрямку дивізіонами тактичних ракет і систем залпового вогню, а також загоном безпілотників і засобами ППО.
Також раніше Лукашенко наказав перекинути десантників з Вітебська на захід країни “через ескалацію НАТО”.