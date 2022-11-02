В Беларуси заметили три российских самолета, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

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"В мачулищах (беларусь) продолжают находиться три МиГ-31К вкс рф (воздушно-космические силы российской федерации - ред.) и ракетные контейнеры. На фото видны три сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31К, которые могут нести на себе гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", которые способны запускать их на расстоянии 2 000 км", - говорится в сообщении.



Кроме этого, можно увидеть несколько ракетных контейнеров, именно в них могут храниться ракеты "Кинжал".

Справка

Х-47м "Кинжал" - гиперзвуковая аэробалистическая ракета. Ее скорость после сброса превышает скорость звука в 10 раз. Способна маневрировать на всей траектории полета, а также поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли.

Носителями таких ракет являются истребители-перехватчики МиГ-31к. россия характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако, по сути, это приделана к самолету ракета "Искандер", отмечали военные эксперты.

Дополнение

Ранее британская разведка указывала, что россия, вероятно, перебросила на территорию беларуси самолеты-истребители МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

По словам начальника ГУР МО Украины генерал-майора Кирилла Буданова, на территории ,еларуси находится около 4300 российских военнослужащих. Эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения, и большинство – около 80% группировки – это мобилизованный персонал.