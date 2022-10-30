У білорусі перебуває близько 4300 військовослужбовців рф – Буданов

Цитата

«Відрізати лінії постачання із заходу є стратегічною метою ворога. І, можна сказати, це заповітна мрія рф. Якщо говорити про російську військову діяльність у білорусі, то зараз присутність російських військових у білорусі не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. І вони дуже обмежені. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал. Отже, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з білорусі немає», - розповів Буданов.

Проте він зауважив, що ситуація може дуже швидко змінитися, коли росія втратить Херсон.

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«Це боєздатне угруповання після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на запорізький напрямок, але частина їх може переміститися до білорусі та створювати там загрозу”, – зазначив Буданов.

Доповнення

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального Штабу ЗСУ Олексій Громов повідомляв 27 жовтня, що спільна діяльність російських та білоруських військ вказує на підготовку до ескалації, однак військові маневри свідчать про те, що наразі білорусь не планує нападати на Україну.