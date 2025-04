росія могла перекинути в білорусь ракети "Кинджал": британська розвідка назвала мету

Деталі

Британська розвідка опублікувала фото з двома літаками-винищувачами МіГ-31К, які, ймовірно, розміщені на білоруському аеродромі Мачулиші, та великим контейнером у захисному земляному насипі.

"Імовірно, контейнер пов’язаний із балістичною ракетою повітряного запуску AS-24 KILLJOY ("Кинджал" – ред.), великогабаритного боєприпасу, для перенесення якого пристосований варіант МіГ-31К", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, росія використовує цей тип ракет із 2018 року, але раніше не розміщувала його в білорусі. Країна-агресорка іноді застосовувала цю зброю під час війни в Україні, але її запаси, ймовірно, дуже обмежені, вважають у Міноборони Великої Британії.

"Імовірно, ракети розгорнули для того, щоб надіслати повідомлення Заходу та зобразити білорусь як дедалі більшого співучасника війни", – додали у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ohQH7fYyqM



#StandWithUkraine pic.twitter.com/Q9WxS4UKza

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 1, 2022

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відволікають ЗСУ: британська розвідка оцінила ймовірність наступу з білорусі