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Ворог атакував Суми: дрон "Ланцет" пошкодив підприємство та житло

Київ • УНН

 • 2454 перегляди

В Сумах ворог атакував цивільну інфраструктуру та житловий сектор. Зафіксовані пошкодження будівель, проте обійшлося без постраждалих.

Ворог атакував Суми: дрон "Ланцет" пошкодив підприємство та житло

Ввечері в суботу, 21 червня, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської громади. Про це повідомив керівник  обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, за попередньою інформацією, це був удар дроном "Ланцет". Внаслідок обстрілу пошкоджене приміщення одного з підприємств.

Обійшлося без постраждалих. На місці атаки здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків

- написав Григоров.

Пізніше він повідомив про два удари по обласному центру. Зокрема, ворог атакував по житловий сектор.

У Сумах внаслідок ворожої атаки пошкоджені покрівля та близько 20 вікон у багатоповерхівці. БпЛА влучив у житловий будинок на території Сумської громади

уточнив голова ОВА.

Нагадаємо

Напередодні російська армія атакувала багатоповерхівку в Сумах ударним дроном "Ланцет", постраждала 75-річна жінка. Пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох п'ятиповерхових будинках.

росія атакувала Одесу та Суми ударними дронами: у містах виникли пожежі20.06.25, 01:39 • 20507 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Суми
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