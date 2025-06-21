Ворог атакував Суми: дрон "Ланцет" пошкодив підприємство та житло
Київ • УНН
В Сумах ворог атакував цивільну інфраструктуру та житловий сектор. Зафіксовані пошкодження будівель, проте обійшлося без постраждалих.
Ввечері в суботу, 21 червня, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської громади. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров, інформує УНН.
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За його словами, за попередньою інформацією, це був удар дроном "Ланцет". Внаслідок обстрілу пошкоджене приміщення одного з підприємств.
Обійшлося без постраждалих. На місці атаки здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків
Пізніше він повідомив про два удари по обласному центру. Зокрема, ворог атакував по житловий сектор.
У Сумах внаслідок ворожої атаки пошкоджені покрівля та близько 20 вікон у багатоповерхівці. БпЛА влучив у житловий будинок на території Сумської громади
Нагадаємо
Напередодні російська армія атакувала багатоповерхівку в Сумах ударним дроном "Ланцет", постраждала 75-річна жінка. Пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох п'ятиповерхових будинках.
росія атакувала Одесу та Суми ударними дронами: у містах виникли пожежі20.06.25, 01:39 • 20507 переглядiв