Враг атаковал Сумы: дрон "Ланцет" повредил предприятие и жилье

Вечером в субботу, 21 июня, враг нанес удар по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской громады. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, по предварительной информации, это был удар дроном "Ланцет". В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий.

Обошлось без пострадавших. На месте атаки поднялся пожар, продолжается ликвидация последствий - написал Григоров.

Позже он сообщил о двух ударах по областному центру. В частности, враг атаковал жилой сектор.

В Сумах в результате вражеской атаки повреждены кровля и около 20 окон в многоэтажке. БпЛА попал в жилой дом на территории Сумской громады уточнил глава ОВА.

Напомним

Накануне российская армия атаковала многоэтажку в Сумах ударным дроном "Ланцет", пострадала 75-летняя женщина. Повреждены кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных домах.

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