Враг атаковал Сумы: дрон "Ланцет" повредил предприятие и жилье
Киев • УНН
В Сумах враг атаковал гражданскую инфраструктуру и жилой сектор. Зафиксированы повреждения зданий, однако обошлось без пострадавших.
Вечером в субботу, 21 июня, враг нанес удар по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской громады. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, по предварительной информации, это был удар дроном "Ланцет". В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий.
Обошлось без пострадавших. На месте атаки поднялся пожар, продолжается ликвидация последствий
Позже он сообщил о двух ударах по областному центру. В частности, враг атаковал жилой сектор.
В Сумах в результате вражеской атаки повреждены кровля и около 20 окон в многоэтажке. БпЛА попал в жилой дом на территории Сумской громады
Напомним
Накануне российская армия атаковала многоэтажку в Сумах ударным дроном "Ланцет", пострадала 75-летняя женщина. Повреждены кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных домах.
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