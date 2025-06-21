Враг атаковал Сумы: дрон "Ланцет" повредил предприятие и жилье

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
18:14 • 11291 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 29976 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 90820 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 72945 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 108496 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 206161 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 91114 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 95319 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 88329 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 70047 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.2м/с
66%
751мм
Популярные новости
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 26229 просмотра
Трамп заявил, что глава разведки США Габбард ошибается в вопросе потенциала Ирана в отношении ядерного оружия: она отреагировала21 июня, 13:06 • 13951 просмотра
Лидер венгерской оппозиции заявил о "полном провале" референдума Орбана по вступлению Украины в ЕС21 июня, 14:13 • 38548 просмотра
Иран назвал нереалистичными предложения Европы на переговорах в Женеве17:13 • 15995 просмотра
Отправка закончится, должен вернуться: Зеленский о Чернышеве17:49 • 8084 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 90825 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 206163 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 108134 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 157148 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 137473 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дэвид Лэмми
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время18:14 • 11294 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 26286 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 33012 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 41701 просмотра
Disney лидирует по кассовым сборам в США с $1,1 млрд, Warner Bros приближается к миллиарду20 июня, 16:30 • 36377 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
The Economist
Шахед-136

Враг атаковал Сумы: дрон "Ланцет" повредил предприятие и жилье

Киев • УНН

 • 2200 просмотра

В Сумах враг атаковал гражданскую инфраструктуру и жилой сектор. Зафиксированы повреждения зданий, однако обошлось без пострадавших.

Враг атаковал Сумы: дрон "Ланцет" повредил предприятие и жилье

Вечером в субботу, 21 июня, враг нанес удар по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской громады. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, по предварительной информации, это был удар дроном "Ланцет". В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий.

Обошлось без пострадавших. На месте атаки поднялся пожар, продолжается ликвидация последствий

- написал Григоров.

Позже он сообщил о двух ударах по областному центру. В частности, враг атаковал жилой сектор.

В Сумах в результате вражеской атаки повреждены кровля и около 20 окон в многоэтажке. БпЛА попал в жилой дом на территории Сумской громады

уточнил глава ОВА.

Напомним

Накануне российская армия атаковала многоэтажку в Сумах ударным дроном "Ланцет", пострадала 75-летняя женщина. Повреждены кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных домах.

Россия атаковала Одессу и Сумы ударными дронами: в городах возникли пожары20.06.25, 01:39 • 20505 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Сумы
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9