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Армія рф атакувала "Ланцетом" багатоповерку в Сумах: постраждала жінка

Київ • УНН

 • 554 перегляди

20 червня російська армія атакувала багатоповерхівку в Сумах ударним дроном "Ланцет", постраждала 75-річна жінка. Пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох п'ятиповерхових будинках.

Армія рф атакувала "Ланцетом" багатоповерку в Сумах: постраждала жінка

У п'ятницю, 20 червня російська армія атакувала багатоповерхівку в Сумах ударним дроном "Ланцет". Унаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали очільника Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Григорова, в.о. мера Сум Артема Кобзаря.

Деталі

"Є влучання "Ланцета" в багатоквартирний будинок. У результаті постраждала одна жінка", - зазначив Кобзар.

Постраждала – 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона отримала уламкові поранення

- повідомив Олег Григоров.

За його словами, внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках

"Загроза ворожих безпілотників залишається актуальною. Прошу жителів Сумщини не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в безпечних місцях", - додав Григоров.

Нагадаємо

росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів та супроводжувати це інформаційною кампанією. Ворог має намір поширювати наративи про відкритість до перемовин для міжнародної аудиторії та про нездатність України захиститися для внутрішньої.

Війська рф поранили вагітну жінку у Запорізькій області 20.06.25, 21:00 • 1466 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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