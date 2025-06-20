Війська рф поранили вагітну жінку у Запорізькій області
Київ • УНН
29 травня 2024 року в Запорізькій області російські війська завдали удару, внаслідок якого поранено вагітну жінку. Вона була госпіталізована з мінно-вибуховою травмою кінцівок та живота.
Росіяни вдарили по Запорізькій області і поранили мирну мешканку. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Вагітна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район
Він додав, що жінку шпиталізували з мінно-вибуховою травмою кінцівок та живота, їй надають усю необхідну допомогу.
Нагадаємо
Окупанти завдали 332 удари по 11 населених пунктах Запорізької області 19 червня. Атаки включали авіаобстріли, атаки БпЛА, обстріли з РСЗВ та артилерійські удари. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження будинків, квартир та інфраструктури.