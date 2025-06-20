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Війська рф поранили вагітну жінку у Запорізькій області

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

29 травня 2024 року в Запорізькій області російські війська завдали удару, внаслідок якого поранено вагітну жінку. Вона була госпіталізована з мінно-вибуховою травмою кінцівок та живота.

Війська рф поранили вагітну жінку у Запорізькій області

Росіяни вдарили по Запорізькій області і поранили мирну мешканку. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Вагітна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район

- написав Федоров.

Він додав, що жінку шпиталізували з мінно-вибуховою травмою кінцівок та живота, їй надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо

Окупанти завдали 332 удари по 11 населених пунктах Запорізької області 19 червня. Атаки включали авіаобстріли, атаки БпЛА, обстріли з РСЗВ та артилерійські удари. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження будинків, квартир та інфраструктури.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Запорізька область
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