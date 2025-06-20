Запорізька область під обстрілами: 332 удари за добу, пошкоджено будинки та авто

Упродовж доби 19 червня окупанти завдали 332 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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За його словами, ворог, зокрема, здійснив 9 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Староукраїнки та Чарівного. Крім того:

201 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Новояковлівку, Степногірськ, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне;

7 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе, Малу Токмачку, Щербаки та Новоданилівку;

115 артударів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

"Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури", - написав Федоров.

Нагадаємо

Добою раніше російські війська завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого одна людина отримала поранення. Було пошкоджено приватні будинки, квартири, автомобілі та об’єкти інфраструктури.

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